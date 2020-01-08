БДК «Орск» починили за сутки
Рабочие 13-го завода оперативно восстановили техническую готовность большого десантного корабля «Орск».
На БДК «Орск» во время дальнего похода произошла поломка, для устранения которой корабль срочно вернулся в Севастополь.
По сообщению пресс-службы 13-го СРЗ МО РФ, 4 января БДК своим ходом зашел в Севастопольскую бухту. В течение суток специалисты турбо-дизельно-монтажного цеха провели работы на одном из дизелей корабля.
6 января БДК «Орск» покинул территорию завода.
Справка
БДК «Орск» — один из «возрастных» кораблей Черноморского флота. Он в строю с 1968 года.