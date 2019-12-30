В Херсонесе — выставка рождественских открыток

В Малом зале Византийской экспозиции целый месяц будет работать выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу», сообщила пресс-служба археологического музея-заповедника.

На экспозиции представлена коллекция новогодних и рождественских открыток с изображением Деда Мороза и Снегурочки, праздничных украшений и красавицы-елки, а также библейских сюжетов и детских портретов на семейных рождественских торжествах. Большую часть тематических карточек предоставил Вадим Прокопенков, руководитель Исторического клуба «Севастополь Таврический».

«Идея этой выставки родилась спонтанно. В начале этого года я совместно с общественной организацией «Исторический клуб «Севастополь Таврический» начал приобретать на различных аукционах открытки и журналы, связанные с рождественской тематикой. К декабрю нам удалось собрать достаточно большую коллекцию поздравительных карточек, что позволило провести выставку именно сейчас. Через год мы планируем дополнить имеющиеся экспонаты оборотными открытками с поздравительными текстами», — рассказал В.Прокопенков.

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» открыта до 25 января 2020 года с 9.00 до 17.00. Стоимость билетов: взрослый — 100 рублей, детский — 50.