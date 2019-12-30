Уволились главврачи в двух больницах

В Первой горбольнице и больнице №5 уволились главные врачи.

«Главным врачом городской больницы №5 назначена Елена Большакова, исполняющим обязанности главного врача городской больницы №1 — Андрей Коситченков», — сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

Руководители медицинских учреждений покинули должности по соглашению сторон.

Елена Аверина возглавляла городскую больницу №5 с конца 2018 года. Владимир Кузнецов был главврачом Первой горбольницы с 2016 года.