Тариф на газ вырастет на 8%

Для потребителей, у которых расход природного газа меньше 3500 куб.м/год, тарифы поднимут в январе и в июле.

Приказом Департамента городского хозяйства установлены розничные цены на 2020 год на природный газ, реализуемый ПАО «Севастопольгаз» населению Севастополя.

С 1 января 2020 года тариф увеличится на 8% и составит 5,03 руб/куб.м, если объем потребления меньше 3500 куб.м/год.

Со второго полугодия тариф для этой категории потребителей поднимут опять — до 5,44 руб/куб.м.

Для объема потребления газа свыше 3500 куб.м/год тариф не изменится. Как и в 2019 году, он составит 8,116 руб/куб.м.