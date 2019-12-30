«Профессор Водяницкий» вернулся из экспедиции

Экспедиция проходила в рамках нацпроекта «Наука», в ней участвовали сотрудники ФИЦ «Институт биологии южных морей им.Ковалевского РАН», Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Благодаря зимней экспедиции впервые за последние 30 лет будет изучен видовой состав и пространственное распределение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб черноморской ихтиофауны в прибрежных и открытых водах Черного моря у Крымского и Кавказского побережий в разгар зимнего нерестового сезона, — рассказала руководитель экспедиции кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ «ИнБЮМ» Наталия Бурдиян.

По ее словам, особенно приятно, что ученые вышли в море в декабре. Например, у радиобиологов появилась уникальная возможность проанализировать межгодовые и сезонные изменения уровней содержания и распределения радионуклидов, хлорорганических соединений, ртути и тяжелых металлов, углеводородов нефти в воде и донных отложениях Черного и Азовского морей».

Отбор проб и определение стабильных элементов, включая тяжелые металлы, в компонентах экосистем Черного и Азовского морей в зимний период проводился впервые. Исследованы видовой состав, численность, биомасса и пространственное распределение желетелого макропланктона, а также количественные показатели и таксономическое разнообразие фито- и мезозоопланктона Черного и Азовского морей.

Также в ходе экспедиции получены новые экспериментальные данные о вертикальном распределении температуры и солености морской воды.

Совместные экспедиции на флагмане научного флота Черного моря НИС «Профессор Водяницкий» стали многолетней традицией. Результаты, полученные в ходе экспедиционных исследований, лягут в основу дальнейшей оценки биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и могут быть использованы в области морской биологии и экологии, ориентированной на решение проблем сохранения и охраны морской среды, создание новых биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.

Более сорока лет НИС «Профессор Водяницкий» обеспечивает работу ученых. Осенью текущего года на судне была использована первая и единственная в России мобильная лаборатория геномики, позволяющая работать с живым материалом в море.

В 2020 году ФИЦ «ИнБЮМ» запланировал 73 судосуток научно-исследовательских экспедиции в акватории Черного и Азовского морей. Следующий рейс состоится весной 2020 года.