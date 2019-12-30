Пишут «Историю Севастополя»

В Центральной библиотеке им.Л.Толстого 27 декабря рассказали о работе над монографией «История Севастополя». Речь идет о трехтомном издании, в котором предполагается отразить всю историю Юго-западного Крыма и Севастополя, с древнейших времен и до 2014 года.

— Идея поддержана Российским историческим обществом, а также Фондом истории Отечества, через который к нам поступило финансирование. Издание курируют Российская академия наук, Фонд российской истории, — рассказала один из авторов Екатерина Алтабаева.

По ее словам, сама идея высказана и поддержана в 2018 году на заседании Научного исторического общества. После этого начал собираться авторский коллектив — не только историки, но и географы. Среди них известные севастопольские ученые, а также молодые преподаватели Севастопольского филиала МГУ. Каждому из них определен для написания свой раздел.

— Мы также выиграли Президентский грант, на средства которого будет осуществляться редактура монографии в 2020 году. Некоторые спонсорские деньги для работы в архиве предоставила Судостроительная корпорация. Но еще большие средства нам понадобятся в дальнейшем на редактирование и издание, подбор иллюстративного материала, — рассказала Е.Алтабаева.

Авторский текст 1-го и 2-го томов, в основном, завершен, и сейчас идет редакторская работа. По третьему тому выполнены еще не все разделы, работа будет завершена в 2020 году.

— Надеемся, что это будет не просто академическое издание, но и популярное, которым смогут пользоваться студенты, преподаватели и все, кому интересна история Севастополя, — анонсировала будущее издание Е.Алтабаева. Она также пояснила, что первый том охватывает период с каменного века до начала 17 века, второй — эпоху накануне присоединения Крыма к России и основания Севастополя и до 1916 года. Третий — это новейшая история, включая Гражданскую и Великую Отечественную войны, Севастополь советский и российский.

Е.Алтабаева считает, что события 2014 года должны быть обязательно включены, поскольку в настоящее время «очень по-разному описываются те события и та роль, которую сыграли в этом севастопольцы».