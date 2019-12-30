Отопление подорожает на 10%

С 1 января 2020 года начнут действовать новые тарифы на тепловую энергию и горячую воду.

Как сообщает ГУПС «Севтеплоэнерго», тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей (теплоноситель вода) для населения установлены в размере 2 351,46 руб/Гкал (с НДС). Это на 10% выше действовавших в 2019 году тарифов.

Есть в Севастополе дома, куда горячая вода поступает централизованно. Такие потребители платят и за подогрев воды, и за саму воду. Компонент на тепловую энергию в тарифе для населения в 2020 году подорожает на 10%, а компонент на холодную воду не изменится. Он равен общему тарифу на водоснабжение в Севастополе.

В абсолютных цифрах это означает:

— 2 351,46 руб/Гкал, с НДС — компонент на тепловую энергию;

— 39,28 руб/куб.м, с НДС — компонент на холодную воду.

Тарифы в течение года меняться не будут.