Отопление подорожает на 10%
С 1 января 2020 года начнут действовать новые тарифы на тепловую энергию и горячую воду.
Как сообщает ГУПС «Севтеплоэнерго», тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей (теплоноситель вода) для населения установлены в размере 2 351,46 руб/Гкал (с НДС). Это на 10% выше действовавших в 2019 году тарифов.
Есть в Севастополе дома, куда горячая вода поступает централизованно. Такие потребители платят и за подогрев воды, и за саму воду. Компонент на тепловую энергию в тарифе для населения в 2020 году подорожает на 10%, а компонент на холодную воду не изменится. Он равен общему тарифу на водоснабжение в Севастополе.
В абсолютных цифрах это означает:
— 2 351,46 руб/Гкал, с НДС — компонент на тепловую энергию;
— 39,28 руб/куб.м, с НДС — компонент на холодную воду.
Тарифы в течение года меняться не будут.