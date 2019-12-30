Колл-центр Севтеплоэнерго начинает работать круглосуточно

В ГУПС «Севтеплоэнерго» уже год работает колл-центр. По бесплатному телефонному номеру потребители могут получить ответ на любой вопрос, касающийся деятельности предприятия.

Программный комплекс, которым оснащен центр, позволяет максимально эффективно работать по каждому обращению.

В январе 2019 года за помощью обратились 208 человек, а в ноябре — уже 1269.

С нового года колл-центр начнет работать круглосуточно, сообщили в пресс-службе предприятия.

Телефон для звонков с мобильного: 8-800-777-00-19, для звонков с городского — 0-800-777-00-19.