Для защиты картин от холода купили кондиционеры

Правительство Севастополя 27 декабря приняло постановление о выделении средств из своего Резервного фонда на создание микроклимата для обеспечения сохранности уникальных произведений выставочной экспозиции Художественного музея им.Крошицкого.

Речь идет о приобретении и монтаже двух сплит-систем в фойе кинотеатра «Москва» и закреплении их на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением культуры «Севастополь кино».

Как пояснила «Севастопольской газете» заместитель директора Художественного музея им.Крошицкого по научной работе Людмила Смирнова, до настоящего времени в зале, где находятся картины, отсутствовало центральное отопление.

Сотрудники музея пытались использовать для прогрева тепловую пушку, однако она очень быстро нагревает помещение, которое при отключении прибора столь же быстро остывает.

Для поддержания микроклимата в зале, где находятся картины, необходимы кондиционеры, которые бы обеспечивали поступление более мягкого и равномерного тепла. С просьбой купить такие сплит-системы руководство музея обратилось к правительству города, и то оперативно отреагировало на просьбу.

— Из имеющихся в кинотеатре кондиционеров два, к сожалению, не работают. По нашей просьбе нам купили две системы климат-контроля, — пояснила Л.Смирнова.

Она также заверила «Севастопольскую газету» в том, что все картины в настоящее время находятся в полной сохранности.

Справка

Реставрация и ремонт здания Художественного музея на пр.Нахимова ведутся с весны 2018 года. Сумма контракта — порядка 435 миллионов рублей, подрядчик — питерская компания «Гуар» — должен был закончить его в декабре 2019 года.

Работы финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».