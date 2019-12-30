Для севастопольских товаров разработают специальный знак

На расширенном заседании комитетов по городскому хозяйству и по экономике заксобрания принято решение разработать для местных товаров бренд по типу «Лучший выбор».

Чтобы севастопольцы точно знали, что на рынке они покупают продукты местных производителей, городские власти предлагают разработать специальный знак.

— Севастопольцы не знают, чей товар продается на рынке. Эту ситуацию надо исправить. Я предлагаю ввести идентификацию, — предложил депутат Илья Журавлев.

Его поддержал председатель городского парламента Владимир Немцев.

— Можно разработать бренд, марку — «Лучший выбор». Так могут работать все севастопольские товаропроизводители. Будет красиво, это привлечет туристов и к тому же дополнительная реклама, — считает он.

На вопрос депутатов, потребуются ли дополнительные денежные средства на реализацию этого проекта, В.Немцев ответил отрицательно.

— Мы это сделаем. Нет вопросов, — пообещал председатель.

По итогам заседания принято решение, один из пунктов которого — разработка для севастопольских товаров бренда по типу «Лучший выбор». Парламентарии за это проголосовали единогласно.