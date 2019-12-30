Детскую библиотеку имени Гайдара отремонтируют и откроют

Напомним, что весной 2018 года после потрясшей всю страну трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» детскую библиотеку им.Гайдара в Севастополе наряду с торговыми центрами, признанными пожароопасными, закрыли «до устранения» замечаний. С тех пор прошло полтора года, все остальные объекты по факту проведенной «работы над ошибками» вернули к эксплуатации, а детская библиотека продолжала пребывать «под замком». И вот наконец в конце декабря в ее окнах зажегся свет, а внутрь зашли рабочие-строители.

— Самое главное, сделали пожарную сигнализацию и со стороны улицы Советской устроили аварийный выход вместо окна, — радостно известили корреспондента «Севастопольской газеты» в библиотеке, сообщив, что на сегодня все выявленные нарушения вроде бы устранены.

Правда, после выполнения ремонта помещения вновь придется сдавать всем контролирующим структурам, и МЧС в том числе. Но если уж и тогда претензий не будет, библиотеку наконец-то откроют для детей.