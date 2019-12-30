Браконьер отработает наказание на общественных работах

Балаклавским районным судом Севастополя вынесен приговор, в соответствии с которым местный житель 1995 г.р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Житель Севастополя был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым еще в декабре 2018 года в районе Орловки в момент выгрузки на берег незаконного улова.

При осмотре орудий лова в сетных порядках пограничники обнаружили порядка 100 килограммов рыбы, среди которой была белуга, занесенная в Красную книгу РФ, каменный краб, занесенный в Красную книгу Крыма и Севастополя, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.