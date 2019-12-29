Порт оставят городу

Севастопольский морской порт не будут передавать в федеральную собственность, а оставят городу, сообщил на итоговой пресс-конференции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в городском правительстве выработана стратегия оздоровления и развития Севморпорта, которая обсуждается на уровне правительства страны.

Он напомнил, что предприятие при прежнем губернаторе готовили к передаче в федеральную собственность, но тогда это был уже не порт, а имущественный комплекс с серьезными изъятиями.

— Совершенно четко считаю, что это градообразующее предприятие, поэтому обратился к президенту с просьбой не передавать порт в федеральную собственность, а оставить за городом, — сказал М.Развожаев.

По мнению главы города, порт должен развиваться как грузовой, что в дальнейшем даст возможность развивать все другие направления, связанные с развитием хозяйственного комплекса, переработки и т.д. Основная ставка, по мнению М.Развожаева, должна делаться на перевалку грузов: нефти, зерна и строительных материалов. С последующим возрождением в самом порту рыбохозяйственного комплекса.

— У нас там есть нефтяные и зерновые терминалы, которые не работают в последнее время, частная база перевалки строительных материалов. В будущем нам в идеале нужно выйти на показатель 15 млн тонн и сделать порт сверхрентабельным предприятием, — пообещал градоначальник.

Реализовать столь амбициозные планы, по мнению М.Развожаева, возможно, сотрудничая с Сирией, а также создав хаб для экспорта зерна на Ближний Восток.

— Будем обязательно эти проблемы уже в следующем году приводить к практическим результатам, — сказал М.Развожаев, добавив, что в настоящее время в порту идет большая работа по инвентаризации имущественного комплекса порта — площадок, причалов и т.д.

Он также сообщил, что стратегия развития порта будет строиться на концессионной модели.

— Скорее всего, все будет строиться на концессионной модели, когда мы будем четко понимать, что все имущество остается за городом, предприятие реализует проект, имея льготный период аренды и минимальную плату на прибыль, — сказал врио губернатора.

Он также сообщил, что прорабатываемая ныне концепция вместе с потенциальными площадками будет представлена в феврале на Сочинском инвестиционном форуме.

— Это реально. Есть интересанты, которые достаточно активно начинают предлагать свои проекты, — обнадежил М.Развожаев.