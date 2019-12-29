По землям, отданным Минобороны, будут искать компромиссные решения

Спорная земля, переданная Министерству обороны в соответствии с печально известным распоряжением 195-РП, для Севастополя еще не потеряна.

По этим участкам будут искать компенсационные решения. Об этом на итоговой пресс-конференции 28 декабря журналистам сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— У нас создана рабочая группа совместно с Министерством обороны. Мы договорились о том, что берем в работу все спорные моменты, прежде всего резонансные, разбираемся по каждому такому объекту, — ответил М. Развожаев на вопрос «Севастопольской газеты».

Он пояснил, что, если по конкретному земельному участку действительно требуется передача Министерству обороны, и это связано с обеспечением безопасности страны, тогда начнутся поиски компенсационных вариантов решений для тех людей, которые построили там коттедж рядом или создали какой-то бизнес.

— Все это не особо контролировалось, когда принимались решения о передаче этих земельных участков, — считает М.Развожаев.

В ряде случаев все-таки потребуется передача земли Минобороны для решения стратегических задач, которые будут реализовываться в Севастополе Минобороны.

— Мы начнем разрабатывать комплекс компенсационных мероприятий и нормально эти вопросы будем решать. Те же объекты, которые были переданы в составе ранее действующих военных городков или каких-то объектов, и сегодня не имеют стратегического значения, но при этом востребованы городом, по ним будут принимать решения по возвращению городу, —продолжил градоначальник.

В качестве примера М.Развожаев привел резонансную ситуацию, связанную с передачей Министерству обороны пляжа на Радиогорке.

— Суд по «Толстяку» переносился уже два раза, готовится мировое соглашение, по которому пляж будет передан в пользование городу. По другим резонансным объектам сейчас есть четкое взаимодействие с заместителем Министра обороны, поэтому все решения нормально, компромиссно, правильно будут найдены, — пообещал М.Развожаев.