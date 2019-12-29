ФЦП опять не выполнили

По итогам 2019 года выполнение Федеральной целевой программы по Севастополю составит 56%. Об этом на итоговой пресс-конференции 28 декабря сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Платежи до сих пор идут, подрядчик доносит акты выполненных работ, но кардинально ситуация не изменится. Сейчас у нас кассовое исполнение ФЦП составляет порядка 62%, освоение — 56%, — сообщил М.Развожаев.

По его мнению, если бы остальные объекты были законтрактованы, освоение составило бы около 100%.

— Очевидно, что эти 40% не добрали по следующим объектам: КОС «Южные», три больницы, Камышовская дорога в полном объеме, — сказал врио губернатора.

В числе незаконтрактованных он также назвал технопарк «Гераклид».

Во всех случаях причиной не заключения контрактов названы ошибки, допущенные при проектировании.

— Что касается 56%, то это, в том числе, 7-й участок трассы «Таврида» (там примерно на миллиард выполнено в этом году работ), достаточно большое количество объектов, которые касаются газоснабжения, водопроводы и т.д. Мы построили садик на Античном, школу-коллегиум, несколько социальных объектов, — перечислил глава города.

В числе сданных М.Развожаев также называл парк Победы.

— Уже невозможно было дальше оставлять объект строительной площадкой. С последним подрядчиком приняли решение не расторгаться. Часть работ переделаны, инженерные системы сданы, проверены, — объяснил он.