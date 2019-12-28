В Севастополе цветут подснежники

В предверии нового года в городских дворах расцвели подснежники.

Обычно первоцветы начинают свое цветение в конце января – начале февраля. В этом году к новогодним каникулам природа подготовила севастопольцам настоящее чудо — декабрьские подснежники. Их белоснежные бутоны словно бусины-жемчужины украсили городские палисадники, придав им праздничного настроения и веры людям в наступление скорой весны.

По прогнозу Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, новогодняя ночь будет без осадков, температура воздуха около нуля, ветер северо-восточный. К утру 1 января он сменится на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 4-6°С тепла.

По данным метеорологов, и второй месяц зимы будет радовать крымчан преимущественно положительными температурами.

Теплее всего на полуострове будет на Южном берегу и в окрестностях Севастополя — средняя температура воздуха в январе +6°С. В Евпатории +5.2°С. В Феодосии и Керчи ожидается на градус холоднее.

В целом температурный режим крымского января покажется весенним на фоне российской зимы, которая тоже слегка запаздывает.

А во второй половине января и в Крыму станет холоднее. При этом ждать настоящих морозов не стоит. Ниже нуля столбик термометра будет опускаться только в горных районах и на севере полуострова.