Бомбу на мысе Хрустальный успешно ликвидировали

250-килограммовая немецкая авиабомба, найденная в ходе земельных работ по ул.Капитанская, была взорвана на месте. Операция успешна проведена 27 декабря силами пиротехнических подразделений севастопольского чрезвычайного ведомства и Росгвардии с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Перед подрывом взрывоопасный предмет был помещен глубоко в толщу почвы в специально организованную шахту, после чего место дополнительно укрыли земляной насыпью. Ход работ координировал оперативный штаб, развернутый у границы предполагаемой зоны поражения объекта.

«Сложность операции заключалась в том, что данная бомба не подлежала транспортировке, потому ее решено было уничтожить на месте. Помимо Главного управления МЧС и Росгвардии к работам были привлечены городские службы. От чрезвычайного ведомства была задействована часть пиротехнических и специальных и водолазных работ в составе 18 человек и трех единиц техники МЧС», — прокомментировал начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.