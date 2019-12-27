Жители Севастополя не выполняют план по мусору

В производственной программе, установленной на 2020 год департаментом городского хозяйства для единственного в субъекте оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Благоустройство города «Севастополь», приведены цифры о фактическом выполнении предприятием производственного задания в 2018 году.

Как оказалось, план по объему реализации услуг не выполнен. Бюджетные и прочие производители мусора загрузили контейнеры на 90% от плана, а вот население — только на 70%!

В абсолютных цифрах это выглядит так: жители города по плану должны были произвести 159360 тонн ТКО, а на деле произвели лишь 112111 тонну.

Департамент городского хозяйства считает, что один севастополец за год производит 3,2 кубометра мусора. Этот показатель влияет на сумму, которую нужно платить единому оператору за вывоз мусора. Получается, что установленные в Севастополе объемы накопления ТКО на деле гораздо ниже, но пересматривать их не собираются.