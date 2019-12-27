Задумались и о ремонте сквера Воинов-интернационалистов

В правительстве Севастополя думают над тем, стоит ли капитально ремонтировать сквер Воинов-интернационалистов на ул.Ленина, который и так находится в неплохом состоянии.

Как известно, сквер имеет единую пешеходную зону со сквером Ленинского комсомола и, по логике вещей, должен быть приведен к единому с ним облику. Об этом 26 декабря во время приемки ремонта в сквере Ленинского комсомола рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров.

— Сквер воинов-интернационалистов стоит у нас в планах реконструкции. Мы сейчас посмотрели, он вообще-то не в плохом состоянии. И есть такая дилема — надо сделать полив и освещение, а для этого надо будет все перекопать. С другой стороны, не хочется его трогать, — сказал В.Базаров. По его рассуждениям, если трогать, значит надо кардинально все улучшать. Но неправильно и оставлить сквер без освещения и без полива.

Рассказывая об этом, В.Базаров озвучил планы руководства города активно заняться установкой камер видеонаблюдения.

— Потому что все объекты, которые мы создаем, должны находиться под наблюдением, с выводом информации в МВД для постоянного контроля, предупреждения и фиксации возможных правонарушений.