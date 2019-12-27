Выделили деньги на фестиваль «Учкуевка зажигает огни»

Решение о выделении бюджетных средств на событийный туризм, и, в частности, на проведение на территории парка «Учкуевка» фестиваля молодых талантов «Учкуевка зажигает огни» принято на внеочередном заседании правительства 26 декабря.

Речь идет о перераспределении сэкономленных бюджетных средств и включение их в госпрограмму «Развитие культуры и туризма Севастополя». Об этом на заседании правительства доложил директор департамента финансов Владимир Штоп.

Проведение фестиваля обойдется в 199 тысяч рублей.