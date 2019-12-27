В парке «Учкуевка» обустроили парковку
Для обеспечения транспортной доступности в парке «Учкуевка» обустроили парковку на 130 машино-мест. Об этом сообщила 27 декабря пресс-служба правительства Севастополя.
Парковка устроена на территории парка, с правой стороны по ходу движения к набережной (автомобильная дорога «Подъезд к п.Кача – СТ «Яркий берег»). Также сообщается о местных уширениях проезжей части на улицах:
— автомобильная дорога «Подъезд к п. Кача – СТ «Яркий Берег»;
— автомобильная дорога «Подъезд к пляжу Учкуевка»;
— ул.Челюскинцев.
Дополнительно осуществлять остановку и стоянку автотранспорта возможно в любом не запрещенном ПДД месте.
Транспортная доступность парка «Учкуевка» обеспечена с пл.Захарова следующими муниципальными маршрутами:
— №36 с интервалом до 30 минут;
— №46 с интервалом 20 минут;
— №48 с интервалом 20 минут;
— №52 с интервалом до 40 минут;
— №42 по расписанию, в среднем интервал до 40 минут;
— №62 по расписанию, в среднем до 45 минут;
— №45 по расписанию, интервал раз в час;
— №106 по расписанию, интервал 1,5 часа;
— №51 по расписанию, интервал 1,5 часа.