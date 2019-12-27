Для обеспечения транспортной доступности в парке «Учкуевка» обустроили парковку на 130 машино-мест. Об этом сообщила 27 декабря пресс-служба правительства Севастополя.

Парковка устроена на территории парка, с правой стороны по ходу движения к набережной (автомобильная дорога «Подъезд к п.Кача – СТ «Яркий берег»). Также сообщается о местных уширениях проезжей части на улицах:

— автомобильная дорога «Подъезд к п. Кача – СТ «Яркий Берег»;

— автомобильная дорога «Подъезд к пляжу Учкуевка»;

— ул.Челюскинцев.

Дополнительно осуществлять остановку и стоянку автотранспорта возможно в любом не запрещенном ПДД месте.

Транспортная доступность парка «Учкуевка» обеспечена с пл.Захарова следующими муниципальными маршрутами:

— №36 с интервалом до 30 минут;

— №46 с интервалом 20 минут;

— №48 с интервалом 20 минут;

— №52 с интервалом до 40 минут;

— №42 по расписанию, в среднем интервал до 40 минут;

— №62 по расписанию, в среднем до 45 минут;

— №45 по расписанию, интервал раз в час;

— №106 по расписанию, интервал 1,5 часа;

— №51 по расписанию, интервал 1,5 часа.