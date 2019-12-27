С вами поговорят о здоровье в круглосуточном режиме

Единый контакт-центр Департамента здравоохранения Севастополя в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, будет работать в круглосуточном режиме.

По телефону можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием: о записи на прием к врачу, о прикреплении к поликлинике, обеспечении льготными лекарствами, оказании высокотехнологичной медицинской помощи, качестве оказания услуг.

Телефон Единого контакт-центра здравоохранения:

— 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона);

— 0-800-5-800-800 (с домашнего).

Это многоканальный номер, поэтому абонентам не придется ждать долго, пока ответят на звонок, обещают в департаменте здравоохранения.