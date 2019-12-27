Рыбный рынок в Балаклаве снова на повестке дня

На расширенном заседании комитетов Законодательного собрания, посвященном работе сельскохозяйственных ярмарок и несанкционированной торговле, снова заговорили об обустройстве рыбного рынка в Балаклаве.

— Поскольку в Балаклаву приезжают за рыбой — свежей, копченой, да какой угодно, нам поступают обращения по поводу организации рыбного рынка в Балаклаве. И место есть — бывшая территория колхоза, она брошена и подходит для организации рынка, — заявила представитель Балаклавского муниципального округа.

Ее поддержал начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. Он сообщил, что три недели назад было совещание по поводу организации рыбного рынка.

— Мы обсуждали вопросы организации цивилизованного рыбного рынка с общепитом, чтобы там можно было рыбу пожарить и съесть. Турист сырую рыбу не купит: он ее что, в кармане понесет? Это же туристическая привлекательность. Я только за, если это все организуется, — сказал В.Кирпичников.

Напомним, что в 2017 году правительство Дмитрия Овсянникова уже пыталось прямо на набережной создать местный рыбный рынок. Тогда горожане и общественники эту инициативу не поддержали, объясняя, что массово в Балаклаву за рыбой не поедут.

Оптовая продажа рыбы — улова местных рыбаков — происходит на набережной рано утром. Ее развозят по городским рынкам и специализированным магазинам поближе к потребителям. Туристы и отдыхающие вряд ли будут покупать рыбу там, потому что прогуливаться по достопримечательностям Балаклавы с пакетами скоропортящихся продуктов никому не придет в голову.

Но, как видно, в городском правительстве идею о создании рынка не оставили, и после легкого апгрейта она снова вернулась в повестку дня.