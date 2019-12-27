Приглашают пробежать 2020 метров 1 января

Организаторы забега считают, что если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год.

Ежегодно в первый день года тысячи людей по всему миру собираются, чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году Севастополь присоединится к акции во второй раз, дистанция забега 2020 метров.

Жителей города приглашают присоединиться к акции: дать себе обещание, написать его на личном номере, пробежать дистанцию, а потом — в оставшиеся дни года выполнить, что задумал.

Организаторами забега в Севастополе выступает «Школа правильного спорта» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта. Участие в забеге бесплатное. Начало 1 января в 11.00, сбор на пл.300-летия Российского флота в Артбухте у бара «Твой бар».

C детальной информацией о маршруте забега можно ознакомиться на сайте «Забега Обещаний».