Предоставление грантов молодым предпринимателям станет прозрачней

— Протест состоит из двух положений: порядок не содержит критериев отбора для получателей грантовой поддержки, а также порядок определения победителей этого отбора, — сообщил на внеочередном заседании правительства 26 декабря директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.

По его словам, прокуратура, ссылаясь на общие требования к нормативно-правовым актам, предлагает внести изменения в действующий порядок и критерии, сделав их более прозрачными.

— Я понимаю, процедура будет более открыта, — уточнил заместитель губернатора Денис Солодовников.

Загубернатора Мария Литовко подчеркнула, что изменение порядка и критериев на уже выданные гранты не повлияет.