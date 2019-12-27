Новогодние праздники закончатся 9 января

Выходные начнутся даже раньше: во многих субъектах РФ рекомендовано во вторник, 31 декабря предоставить выходной, отработав его в субботу, 28-го.

Выходить на работу после новогодних каникул нужно будет в четверг, 9 января, поэтому первая рабочая неделя года будет двухдневной.

На 23 февраля страна будет отдыхать три дня — с 22 по 24 февраля. В марте опять долгий праздник — с 7-го по 9-е. На Первомай в 2020 году приходится пять выходных дней, на День Победы — три — с 9 по 11 мая. И на День России опять подряд выпадает три выходных: с 12 июня по 14-е.

Праздничные выходные дни в 2020 году

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы,

7 января — Рождество Христово,

23 февраля — День защитника Отечества,

8 марта — Международный женский день,

1 мая — Праздник Весны и Труда,

9 мая — День Победы,

12 июня — День России,

4 ноября — День народного единства.

Перенос выходных дней в 2020 году

4 января — на 4 мая,

5 января — на 5 мая,

23 февраля — на 24 февраля,

8 марта — на 9 марта,

9 мая — на 11 мая.