Набережную Назукина вычеркнули из списка исторических объектов

На совместном заседании комитета по городскому хозяйству и комитета по экономике заксобрания Севастополя 26 декабря, посвященном вопросам ярмарок и несанкционированной торговле, выяснилось, что набережная Назукина больше не объект культурного наследия.

Вопрос: на основании чего это было сделано, депутат Татьяна Лобач адресовала начальнику управления охраны культурного наследия Михаилу Рязанцеву.

— Набережная Назукина была выявлена как объект культурного наследия. Но в рамках реализации программы развития культуры и туризма были проведены торги и определена организация, которая проводила культурно-историческую экспертизу, по результатом которой выявленный объект культурного наследия набережная Назукина не была включена в единый государственный реестр и на этом основании исключена из списков выявленных, — прозвучало в ответ.

По словам чиновника, в этом нет ничего страшного, так как все объекты архитектуры на набережной Назукина являются историческими памятниками и там запрещена любая застройка.

— Кроме того, есть еще много разных способов и механизмов, чтобы защитить историко-культурный объект, в частности сделать так, чтобы не конкретный объект, а территория стала памятником. И в данном случае это благо, потому что при любом капитальном ремонте, например, прокладке коммуникаций, если бы набережная оставалась памятником, то тогда пришлось бы делать реставрацию и там ничего нельзя было бы изменить, — пояснил М.Рязанцев.

На вопрос: какая организация проводила подобную экспертизу, он ответить затруднился: «Сейчас не вспомню. По-моему, «Гуар». Но я могу ошибаться».

— Вот мы и подошли к самому главному, — отреагировала Т.Лобач, пояснив, что предпринимателям не разрешали на набережной Назукина устанавливать летние площадки, именно потому, что это объект культурного наследия.

— Я хочу в этом разобраться! — пообещала не оставить эту тему депутат.

Напомним, что после начала реконструкции улицы Большая Морская, севастопольцы узнали, что ранее, а именно в апреле 2019 года, таким же образом Севнаследие исключило главную улицу города из списка выявленных объектов культурного наследия. Да и сама реконструкция называется просто благоустройством, что позволяет на многие строгие правила охраны культурного наследия просто закрывать глаза.

Справка

Объект «Набережная Назукина», расположенный по адресу: Севастополь, наб.Назукина, являлся выявленным объектом культурного наследия на основании постановления правительства Севастополя от 09.02.2017 № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия» под №576.