Набережную Назукина вычеркнули из списка исторических объектов
Исторический статус набережной Балаклавы мешал городским властям ее преобразовывать. Путем бюрократических манипуляций ее исключили из перечня объектов культурного наследия.
На совместном заседании комитета по городскому хозяйству и комитета по экономике заксобрания Севастополя 26 декабря, посвященном вопросам ярмарок и несанкционированной торговле, выяснилось, что набережная Назукина больше не объект культурного наследия.
Вопрос: на основании чего это было сделано, депутат Татьяна Лобач адресовала начальнику управления охраны культурного наследия Михаилу Рязанцеву.
— Набережная Назукина была выявлена как объект культурного наследия. Но в рамках реализации программы развития культуры и туризма были проведены торги и определена организация, которая проводила культурно-историческую экспертизу, по результатом которой выявленный объект культурного наследия набережная Назукина не была включена в единый государственный реестр и на этом основании исключена из списков выявленных, — прозвучало в ответ.
По словам чиновника, в этом нет ничего страшного, так как все объекты архитектуры на набережной Назукина являются историческими памятниками и там запрещена любая застройка.
— Кроме того, есть еще много разных способов и механизмов, чтобы защитить историко-культурный объект, в частности сделать так, чтобы не конкретный объект, а территория стала памятником. И в данном случае это благо, потому что при любом капитальном ремонте, например, прокладке коммуникаций, если бы набережная оставалась памятником, то тогда пришлось бы делать реставрацию и там ничего нельзя было бы изменить, — пояснил М.Рязанцев.
На вопрос: какая организация проводила подобную экспертизу, он ответить затруднился: «Сейчас не вспомню. По-моему, «Гуар». Но я могу ошибаться».
— Вот мы и подошли к самому главному, — отреагировала Т.Лобач, пояснив, что предпринимателям не разрешали на набережной Назукина устанавливать летние площадки, именно потому, что это объект культурного наследия.
— Я хочу в этом разобраться! — пообещала не оставить эту тему депутат.
Напомним, что после начала реконструкции улицы Большая Морская, севастопольцы узнали, что ранее, а именно в апреле 2019 года, таким же образом Севнаследие исключило главную улицу города из списка выявленных объектов культурного наследия. Да и сама реконструкция называется просто благоустройством, что позволяет на многие строгие правила охраны культурного наследия просто закрывать глаза.
Справка
Объект «Набережная Назукина», расположенный по адресу: Севастополь, наб.Назукина, являлся выявленным объектом культурного наследия на основании постановления правительства Севастополя от 09.02.2017 № 98-ПП «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия» под №576.