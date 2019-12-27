На капремонт архива перераспределили 1,4 миллиона рублей

На капитальный ремонт здания севастопольского архива в рамках перераспределения сэкономленных бюджетных средств выделили 1,4 миллиона рублей.

Такое решение принято на внеочередном заседании правительства Севастополя 27 декабря.

— Подведомственному учреждению ГКУ «Архив» мы передаем неиспользованные денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей, для более эффективного использования, на капитальные ремонты, — сопроводила представление документа и.о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко.