Затонувший плавдок обещают поднять за полгода

До шести месяцев уйдет на работы по подъему затонувшего в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.

«В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема. Практические работы могут занять до шести месяцев», — сказал собеседник агентства.

В ночь 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После подлодка всплыла на поверхность, легла на бок, а позднее была отбуксирована в Инкерман на судоразделку.

Док ПД-16 эксплуатируется со времен Великой Отечественной войны. В настоящее время над поверхностью воды остается только четверть надводной части дока.