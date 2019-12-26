Сквер Ленинского комсомола отремонтировали с недочетами

Капитальный ремонт сквера на ул.Ленина, который фирма «Фидан» из подмосковного города Ногинска вела с сентября, завершен, но недочеты придется еще устранять.

Внешне сквер выглядит вполне готовым, и многим севастопольцам очень даже нравится. Нравится и раскритикованная в соцсетях скамейка вдоль приморской аллеи.

— Скамейка прекрасная. Она хороша тем, что очень широкая, никто ее не поломает, как это у нас принято. Но самое главное, здесь все поместятся! Мне вообще всё в сквере нравится, потому что это прекрасное тихое место, великолепный обзор. Стало уютно и просторно, — поделилась впечатлениями жительница Севастополя Алла Антоновна.

А вот замгубернатора Владимир Базаров оказался не столь впечатлен увиденным. Свое мнение он высказал журналистам после предпринятой им прогулки вместе в компании с подрядчиком.

По его словам, из 16 скверов, отремонтированных в 2019 году, этот получился не самым удачным. Среди недочетов есть и проектные. Например, необходимо доделать деревянные настилы, уложить плитку на бетонных бордюрах — в проекте этого нет. Не слишком доволен В.Базаров и качеством укладки тротуарной плитки. Разумеется, с ремаркой, что это однозначно лучше, чем было раньше.

Хотя нельзя не отметить, что в целом территория очень поменялась, появилась прогулочная зона, которая до этого была в абсолютно неприглядном состоянии.

— Сквер обновился, посвежел, думаю, он будет пользоваться спросом у горожан, тем более, что это самый центр города, — отметил В.Базаров.

Он добавил, что в проекте не было скамеек и урн. ГБУ «Парки и скверы» придется в течение ближайших двух дней доставить и установить их на месте. Кроме этого, предстоит сделать хорошую уборку территории, вымыть и подмести плитку.

Среди необходимых доделок — стенды, которые должны быть вывешены на детской площадке.

Что касается площадок вообще, то врио губернатора дал поручение на всех, сделанных в предыдущие годы детских площадках, заменить покрытие из отсева на искусственное. Площадка в сквере Ленинского комсомола станет тестовой: на ней проверят, как уложить искусственное покрытие на существующий отсев.

— В целом же работы завершены и приняты, — сказал В.Базаров.

Общественник Иван Комелов, инспектируя неделей ранее почти отремонтированный сквер, обратил внимание на отремонтированную лестницу, которая ведет на закрытую и необустроенную пока площадку, по сути, в никуда.

— Так и останется? — поинтересовалась у замгубернатора корреспондент «Севастопольской газеты».

По словам чиновника, речь идет о площадке, которая находится в зоне ответственности Минобороны и давно закрыта для использования.

— Сейчас я доложу врио губернатора об этом, чтобы обратиться в адрес Миноборон по вопросу не для передачи ее городу, а открытия для пешеходного использования, с возможным последующим приведением в соответствующий вид, — пообещал В.Базаров.

Стоимость объекта составила 38,8 млн рублей, пока работы закрыты на 35 млн рублей. Имеющаяся экономия будет использована на устранение недоделок.