Пригородные поезда между Крымом и Кубанью запустят в 2020 году

Пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем планируется запустить во второй половине 2020 года, для этого будут закуплены три рельсовых автобуса сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец.

«Мы ставим задачу полностью организовать пассажирское движение во второй половине года, поэтому будем приближать максимально», — цитирует чиновника ТАСС.

Для организации сообщения планируется приобрести рельсовые автобусы РА-3, так как участок дороги в восточном Крыму не электрифицирован.

«Это трехвагонные поезда, в каждом вагоне по 60 человек, такая миниэлектричка на дизельном ходу», — отметил В.Чепец, добавив, что пока рассматривается вариант запуска пригородного поезда между Керчью и Таманью.

Он пояснил, что в дальнейшем планируется задача организации пригородных поездов в другие во сточные районы Крыма, в том числе в Феодосию.

Всё будет зависеть от спроса

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов уточнил, что пригородные поезда из Крыма до Краснодара и Анапы планируется запустить к июню 2020 года.

«[Планируем] до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар», — сказал С.Карпов.

Он уточнил, что на межрегиональном маршруте будут использованы подвижные составы, находящиеся в Крыму и Краснодарском крае. При этом оператор пригородных электричек Крыма, с которым власти сейчас заключают договор, с февраля следующего года должен приступить к обновлению подвижного состава на полуострове.

Графики движения и маршрутная сеть еще дорабатываются, развитие направления будет зависеть от спроса.

«Мы сейчас активно просчитываем, чтобы и воздух не возить, и обеспечить потребность», — пояснил он.

Железнодорожное сообщение Крыма с другими регионами России возобновилось на этой неделе после пятилетнего перерыва благодаря строительству Крымского моста, соединяющего Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).