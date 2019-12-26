Электрификация железной дороги Крыма займет пять лет

Реализация проекта по электрификации Крымской железной дороги займет до пяти лет, сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец во время мероприятий по встрече первого поезда Москва – Симферополь 26 декабря.

После Крымского моста железная дорога от Керчи на самом востоке полуострова идет в северную часть Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова — до Симферополя, потом идет до Севастополя — тупиковой станции. Крымский мост и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

«[Для выполнения работ по электрификации] нужно сделать проектирование, после получить положительный отзыв Главгосэкспертизы, реализовать проекты в установленные сроки. Первый год предусматривается проектирование, дальше в течение трех-четырех лет строительство», — сказал В.Чепец.

Работы предлагается провести в два этапа. Сначала электрифицировать Крымский мост и участок Керчь – Джанкой, на втором — заменить оборудование на участке Джанкой – Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток. В.Чепец добавил, что предстоит заменить или построить заново линии электропередачи, подстанции, системы автоматики и другое.