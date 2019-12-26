Депутаты считают, что прописная буква — усиливает героизм

На сессии Законодательного собрания Севастополя 24 декабря было предложено внести изменение в устав города, написав в преамбуле «Город-Герой» вместо «Город-герой».

О необходимости принятия такого закона доложила депутат Елена Глотова.

«В преамбуле устава города Севастополя допущена ошибка: словосочетание город-герой, использованное в тексте преамбулы как почетное звание, фактически является высшей степенью отличия», — сообщила она.

Е.Глотова пояснила, что в 1980 году указ Президиума Верховного Совета подкорректировали и почетное звание «город-герой» стало высшей степенью отличия. Поэтому в этом слове и герой, и город надо писать с большой буквы.

В первом чтении закон депутаты приняли единогласно.

Интересно, что на сайте правительства Москвы, города не менее геройского, опубликован устав. В преамбуле есть такой текст: «воздавая дань уважения ратным и трудовым подвигам москвичей, чей массовый героизм, мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны отмечены присвоением городу Москве почетного звания «Город-герой».

Второе слово — со строчной буквы!

А что касается второго города федерального значения — Санкт-Петербурга, заметим, что с нынешним историческим именем на звание «Город-герой» он не претендует. Но в его уставе говорится, что «в Санкт-Петербурге хранят память о жертвах революций, гражданской и Великой Отечественной войн, политических репрессий и блокады, о подвиге города-героя Ленинграда».

Заметьте: города-героя — с маленькой буквы! И это не умаляет и не принижает это звание.

На сайте Законодательного собрания Севастополя раздел «План законодательной работы» не обновлялся с весенней сессии 2019 года. Вероятно, депутаты, а с сентября там много новеньких, просто не знают, чем заняться.

Справка

Вопрос №253774: «Правильно ли писать словосочетание Город-Герой с прописных букв?» Ответ справочной службы русского языка gramota.ru: правильное написание — город-герой.