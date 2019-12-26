Академия хореография и Фонд Сергея Полунина подписали договор о сотрудничестве

Во вторник, 24 декабря, между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Академия хореографии» и Благотворительным фондом поддержки и развития искусств Сергея Полунина подписан договор о сотрудничестве.

Именно это событие стало поводом к приезду выдающегося танцовщика в Севастополь. Он назначен ректором созданной здесь Академии хореографии. Два класса ее первого набора в нынешнем году уже начали заниматься.

Напомним, что всего для занятий в двух хореографических классах отобрано 30 детей, из которых 10 обучаются на средства фонда и 20 — бюджетники. Все ученики из Севастополя или Симферополя, рассказала проректор по образовательной работе Елена Белькова.

По ее словам, сейчас ребята занимаются в помещениях, арендуемых в спорткомплексе «Муссон». Для этого оборудован класс и балетный зал со специальным полом и станками. Но в дальнейшем для академии будут построены учебный корпус и общежития.

Пока дети, учась в обычных школах, три раза в неделю посещают спецпредметы. Они изучают классический танец, импровизацию, гимнастику, ритмику, введение в профессию, танцевальные этюды.

В настоящее время в академии преподают три педагога с образованием Вагановской академии.

Один из юных воспитанников — восьмилетний Архип Сомов, в числе других принял участие в концерте, который состоялся по случаю подписания договора о сотрудничестве.

По словам его мамы, сын сам изъявил желание заниматься балетом, хотя родители его отдали на дзюдо. По результатам отбора мальчик принят в число воспитанников Академии и теперь всерьез настроен преодолеть все трудности, чтобы стать профессиональным балетным танцовщиком. Всего же в Академии сейчас занимаются пять мальчиков, обучение еще двоих оплачивается фондом.

Примером для всех них является и сам ректор. В ходе концерта С.Полунин не только смотрел за выступлением своих воспитанников, но и станцевал сам, представив блестящий танцевальный этюд и снискав апплодисменты присутствующих, в том числе врио губернатора Михаила Развожаева.

По окончании официальной части оба ответили на вопросы журналистов, в том числе о перспективах строительства зданий академии хореографии, театра оперы и балета.

— Сейчас идут масштабные подготовительные земляные работы, завершается проектирование. Поэтому те сроки, по которым взяли обязательства строители, я уверен, будут выполнены, — заверил М.Развожаев.

С.Полунин высоко оценил сегодняшний уровень подготовки своих воспитанников, отметив, что на они уже разучивают танцы, что не характерно для других хореографических училищ.

— Я думаю, мы все больше будем развивать их как артистов, — пообещал ректор.