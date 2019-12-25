Ученые СевГУ завершили сезон подводных археологических исследований в Сирии

В акватории сирийского города Тартус и острова Арвад работает совместная подводно-археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета и Департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии.

Основные усилия экспедиция сосредоточила на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.

Технические возможности современного мобильного гидролокационного комплекса, позволили экспедиционному отряду исследовать акваторию площадью более 20 квадратных километров.

В ходе гидроакустических исследований на глубинах от 3 до 120 метров ученые зафиксировали более 70 подводных объектов. Их предстоит обследовать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, а где позволит глубина — путем проведения водолазных спусков.

Благоприятные погодные условия, слаженная работа российских и сирийских специалистов, позволила не только решить все намеченные на 2019 год практические задачи, но и перевыполнить план по площади гидролокационного обследования морского дна в три раза, рассказал участник экспедиции, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.

Исследования будут продолжены в 2020 году.