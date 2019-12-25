Царственные мыши от Киры Эмеретли

В этой женщине необычно все — от имени до профессии. То есть профессия художника в наши дни, конечно, никакая не редкость, но манера живописи, в которой работает Кира Эмеретли, — особенная и узнаваемая.

Поводом поговорить об этом послужили ее картины с изображением символов наступающего года по восточному календарю. Мыши на них симпатичные и доброжелательные, изящные и элегантные. Понравятся они и нашим читателям, особенно после рассказа о самой художнице.

Живопись, как образ жизни

К.Эмеретли родилась в Днепропетровске, в творческой интеллигентной семье: мама-филолог и живописец, отец-журналист и художник-график. С самого детства рисовала и Кира.

Нет, при выборе профессии метания были: училась режиссуре, сценарному мастерству и фотографии и даже операторскому делу в Московском государственном институте культуры. Живопись во всех этих поисках была естественным и необременительным фоном. Она рисовала постоянно, и со временем это стало делом ее жизни.

Как и у всех, в ее жизни были разные времена. В 90-е работала на телевидении, потом был период работы в одном сериале художником-постановщиком и художником по костюмам, освоила полиграфический дизайн и даже дизайн интерьеров. И при этом рисовала, рисовала... В 2001-м была принята в члены профессионального Союза художников России.

В Москве художница жила и работала ровно до тех пор, пока однажды не задалась вопросом: «А что я делаю в этой Москве?» Мысли об этом вернули ее к крымским корням, здесь девушка не раз гостила у родных, сюда ее тянуло.

— Детская память — цепкая и чистая. Мне повезло подолгу находиться в Феодосии, Коктебеле, Севастополе в те времена моей жизни, когда формировалось мое творческое видение мира. Моя бабушка родилась в Севастополе, и я до сих пор вижу этот сияющий город ее глазами, вспоминая ее рассказы о безоблачном детстве и юности без войн и революций, — рассказывает К.Эмеретли.

Конечно, от переезда из Москвы отговаривали почти все, но уже в 2008-м она решительно распаковывала чемоданы в селе Орлиное. Сельская местность изначально была в приоритете: нужна была мастерская, для которой любая городская квартира явно мала.

— Всегда лучше жить не в городе, а в пригороде хорошего города, — считает К.Эмеретли. К тому времени у нее были все основания чувствовать себя независимой: с 1990 года художница регулярно экспонируется — на Украине, в России, за рубежом.

Байдарская долина, как окно в мир

Она работает в нескольких техниках — это и живопись на холсте, и левкас на дереве, и графические техники, которые очень любит разнообразить акрилом, маслом и «неизвестно, что там будет еще сверху». Недавно увлеклась керамикой, которой начала учиться у севастопольского керамиста Анатолия Ярышкина. И, живя в Байдарской долине, которую она считает одним из прекраснейших мест Крыма, продолжает ездить на симпозиумы и выставляться на лучших площадках страны и за границей.

— Никакой территориальной отдаленности я не чувствую, разве что есть сложности с выездом за рубеж, — признается К.Эмеретли, сразу вспомнив о своей недавней поездке в Австрию на арт-симпозиум, где ей снова предложили поучаствовать уже в масштабном международном проекте, посвященном 75-летию Великой Победы и объединенном названием «Свобода пришла в мае», в котором примут участие более 100 художников со всего мира, и каждый должен привезти с собой в Вену картину, которая будет иллюстрировать свою часть литературного произведения Якова Камбанеллиса, ставшего основой этого проекта.

Погружение

Ее картины всегда сюжетны и обладают внутренней интригой. Она использует определенную изобразительную стилистику, выработанную годами, в которой образный ряд героев необычен по форме и по содержанию.

— Вместе с моими героями я проживаю их жизни, мне интересно изучать их поступки. Совершенно намеренно я не ввожу в свое творчество темные стороны жизни, мои герои смеются и плачут, обмениваются тонкими, мистическими наблюдениями и загадочно улыбаются, исчезая в воздухе вместе с гофмановскими волшебниками, — пытается объяснить К.Эмеретли.

Действительно, ее персонажи — коты, птицы... — наделены характерами, внутренней интригой и долей недоговоренности, ведущей к большим тайнам. И мыши в том числе.

Царственные мыши

Точнее сказать, крысомыши, поскольку в этих портретах образы мышей и крыс слились воедино, создав не столько образ, сколько характер, с намеками и подсказками.

— Собственно, все началось с моего «Детского цикла», в котором я отработала милые и так понятные всем нам образы, связанные с детством, сказкой. И еще с предновогодних просьб моих друзей, — поделилась художница.

Поначалу она сомневалась и даже отказывалась рисовать, но образ пришел сам собой, потом другой, третий... Так появились ее «В гостях у волшебника», «Компания», «Первый снег», «Принцесса и кусочек сыра», «Шоколадный торт с вишенкой». Прямо на полотнах рождались истории, словно сказки, которые можно допридумывать, вглядываясь в декабрьское небо или прислушиваясь к тишине ночной комнаты.

— Мои мыши — царственные особы. Они веселые, у них хороший аппетит, они молоды и полны энергии. Они кокетливы и мудры, хитроумны и загадочны, — продолжает К.Эмеретли, сама удивляясь тому, что процесс пошел так резво и продуктивно, а готовые работы разлетаются, как горячие пирожки.

— И даже если все печально, как это часто бывает в жизни, мои герои улыбнутся и продолжат играть в шахматы, плыть в лодке, ловить счастливую звезду. Самоирония и чувство юмора дают им силу веселых и умных людей, не доверяющих практическим советам, — улыбается она.