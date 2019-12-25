Поезд из Санкт-Петербурга встречали почти всем городом

Утром 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд с материка, проехавший по Крымскому мосту.

Оживление на железнодорожном вокзале началось с самого утра. В ожидании питерского поезда на привокзальной площади и перроне собрались сотни людей. Поневоле вспомнилось о братьях Люмь­ер — сегодня им бы удалось сделать блестящий дубль для своего исторического фильма «Прибытие поезда».

Каждому, оказавшемуся в эпицентре встречи, предварительно пришлось пройти зону транспортной безопасности. Все, как положено, — рамка металлоискателя, транспортерная лента контроля багажа. Кажется, за последние пять лет наш вокзал успел отвыкнуть от людской суеты — а тут многочисленные сотрудники, полиция, таможня, встречающие.

Само здание успели украсить новогодней елкой и слегка подремонтировать. Правда, как обычно, забыли о туалетах, сантехническое оборудование которых напомнило о глубоко советских временах. Ну это так, в порядке штриха.

Прямо на перроне военный оркестр играл «Легендарный Севастополь», настроение людей было откровенно праздничным. Никого особо не удивило, что в рядах встречающих оказались представители региональных политических партий и весь состав Законодательного собрания. Причем депутат Татьяна Щербакова по такому случаю даже надела бледно-салатовое бальное платье в пол и станцевала на перроне.

Еще бы — долгожданный состав из Санкт-Петербурга первым пересек Керченский пролив по только что сданному в эксплуатацию Крымскому железнодорожному мосту.

Букеты цветов в руках севастопольцев — характерная примета предстоящего события. Владимир Сергеевич специально пришел на вокзал для того, что вручить цветы одному из проводников. Свое желание объяснил просто: во-первых, он настоящий патриот России. Во-вторых, прибытие поезда для него — одно из самых ярких событий в жизни, в котором он обязательно хочет поучаствовать.

И вот, наконец, по громкой связи раздается ожидаемое: «Скорый поезд №7 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибывает на первый путь». И уже через минуту в его окнах замелькали лица тех, кто провел 43,5 часа в пути, добираясь из северной столицы.

Вместе с пассажирами из вагона №3 выходят руководители Севастополя и Республики Крым — Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Они проехали последний отрезок пути. С ними из Симферополя прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова.

Именно к ним оказалось приковано основное внимание прессы. Должностные лица благодарили за Крымский мост президента страны Владимира Путина и всех рабочих, чьими усилиями он был возведен качественно и в срок. З.Догузова призвала россиян воспользоваться новой возможностью приехать в Крым по железной дороге в качестве туристов.

Не остались без внимания СМИ и рядовые пассажиры, добиравшиеся до Севастополя на легендарной «семерке» почти двое суток. Почти каждый из прибывших был моментально подхвачен кем-то из журналистов и завален вопросами о впечатлениях от поездки.

— Вообще мы из Тынды. Оттуда приехали в Новосибирск и потом решили встретить Новый год в гостях, в Севастополе. Заранее взяли билеты, и вот мы здесь. Впечатления от поездки очень хорошие, — рассказал Сергей.

И прибывшие, и встречающие особо не спешили расходиться — оркестр продолжил играть патриотические песни, посвященные Севастополю и России, и каждый понимал, что присутствует на историческом событии, о котором расскажет еще не раз.