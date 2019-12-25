Первым поездом из Севастополя в Петербург отправятся 360 пассажиров

Первым обратным поездом по Крымскому мосту, который 25 декабря отправится из Севастополя в Санкт-Петербург, поедет 361 пассажир. По пути следования компания рассчитывает заполнить оставшиеся 315 мест, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря и прибыл в Севастополь 25 декабря в 9.25 мск, время в пути составило 43 часа 25 минут. В обратный путь поезд по расписанию должен тронуться в 15.55 25 декабря, в Санкт-Петербург он прибудет 27 декабря в 10.20.

«В обратный первый поезд из Севастополя в Санкт- Петербург сядет 361 пассажир. По пути следования планируем достичь полной заполняемости в 676 мест», — сказала собеседница агентства.

Сейчас в Крыму ожидают второй поезд, который также проедет по Крымскому мосту. В 23.45 мск 24 декабря он отправился из Москвы. Его время в пути составит 33 часа 5 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 8.50 мск.