Новогодняя Венера
Помимо всех подарков, Вселенная подготовила для нас в новогоднюю ночь настоящий сюрприз: выше всех праздничных огней и фейерверков будет сиять прекрасная Венера.
Эта планета хорошо изучена, но далеко не все узнают ее на небосводе. Автор этих заметок недавно позвонил вечером другу и спросил, видит ли он невысоко на западе яркое светило?
— Вижу!
— Знаешь, что это такое?
— Полярная звезда! Правильно?
— Это планета Венера.
Изумленное удивление было неподдельным.
Еще более удивительный разговор произошел недавно на Малаховом кургане, откуда очень хорошо видно звездное небо. По своей профессиональной привычке я спросил у прогуливающегося знакомого, жителя Корабельной стороны, человека почтенного возраста:
— А вы знаете, какая это звезда?
— К сожалению, не знаю.
— Это планета Венера!
Глаза собеседника заблестели:
— Так вот что я видел, оказывается!
— А когда вы ее видели?
— Давно! Полвека назад, когда я гулял здесь с моей девушкой.
Венеру можно увидеть уже сейчас, ясными декабрьскими вечерами над западным горизонтом после захода Солнца, а лучше всего ее созерцать, находясь у моря на Приморском бульваре.
Интересно, что, как истинная богиня красоты, Венера каждый Новый год любит встречать в новом созвездии. Нынешний праздник она будет отмечать в окружении звезд Козерога. Это даже звучит интересно и романтично: Венера в созвездии Козерога!
Что это означает для всех нас? Только то, что Козерог — кардинальное созвездие, относящееся к стихии земля, его основные постулаты — рациональная выгода, самоконтроль, порядок и идеальная организация. Венера, двигаясь через этот участок неба, сообщает нашей чувственной сфере эти же качества.
Ясного неба и приятных наблюдений!
Анатолий КОПЫЛЕНКО, астроном