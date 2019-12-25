Новогодняя Венера

Помимо всех подарков, Вселенная подготовила для нас в новогоднюю ночь настоящий сюрприз: выше всех праздничных огней и фейерверков будет сиять прекрасная Венера.

Эта планета хорошо изучена, но далеко не все узнают ее на небосводе. Автор этих заметок недавно позвонил вечером другу и спросил, видит ли он невысоко на западе яркое светило?

— Вижу!

— Знаешь, что это такое?

— Полярная звезда! Правильно?

— Это планета Венера.

Изумленное удивление было неподдельным.

Еще более удивительный разговор произошел недавно на Малаховом кургане, откуда очень хорошо видно звездное небо. По своей профессиональной привычке я спросил у прогуливающегося знакомого, жителя Корабельной стороны, человека почтенного возраста:

— А вы знаете, какая это звезда?

— К сожалению, не знаю.

— Это планета Венера!

Глаза собеседника заблестели:

— Так вот что я видел, оказывается!

— А когда вы ее видели?

— Давно! Полвека назад, когда я гулял здесь с моей девушкой.

Венеру можно увидеть уже сейчас, ясными декабрьскими вечерами над западным горизонтом после захода Солнца, а лучше всего ее созерцать, находясь у моря на Приморском бульваре.

Интересно, что, как истинная богиня красоты, Венера каждый Новый год любит встречать в новом созвездии. Нынешний праздник она будет отмечать в окружении звезд Козерога. Это даже звучит интересно и романтично: Венера в созвездии Козерога!

Что это означает для всех нас? Только то, что Козерог — кардинальное созвездие, относящееся к стихии земля, его основные постулаты — рациональная выгода, самоконтроль, порядок и идеальная организация. Венера, двигаясь через этот участок неба, сообщает нашей чувственной сфере эти же качества.

Ясного неба и приятных наблюдений!

Анатолий КОПЫЛЕНКО, астроном