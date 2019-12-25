На остановке у вокзала появилось окно в Питер

Территорию вокруг остановки у железнодорожного вокзала привели в порядок и даже нарисовали огромный мурал, посвященный возобновлению ж/д-сообщения с Санкт-Петербургом.

На подпорной стене, еще несколько дней назад бывшей грязно-желтой, теперь нарисован угол дома в южном городе, с окном увитым цветами, а за его углом... выглядывает Исакиевский собор на фоне пронзительного питерского неба.

На остановке установили «умный павильон», украсив его рекламные плоскости имперским гербом Севастополя.

Напомним, что руководитель департамента городского хозяйства докладывал на аппаратном совещании 16 декабря, что территорию у вокзала приводят в порядок, при этом у департамента есть несколько интересных задумок. Вероятно, «окно в Питер» — одна из них.