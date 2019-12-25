Моряк не задекларировал 25 тысяч долларов

В ходе оформления судна на отход из порта «Керчь» пограничниками обнаружена и изъята неучтенная валюта.

Как сообщала пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, во время осмотра гражданского судна, следующего за пределы территориального моря Российской Федерации, пограничниками выявлена незадекларированная крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

Упакованные и скрытые под судовой документацией 25 тысяч долларов США один из членов экипажа хранил в ящике письменного стола.

В соответствии с действующим российским законодательством, через государственную границу РФ без соответствующего таможенного оформления разрешено перемещать денежную сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США. Таким образом в действиях моряка усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

В настоящее время все материалы дела переданы по подследственности в Крымскую таможню Южного таможенного управления ФТС России для принятия соответствующего процессуального решения.