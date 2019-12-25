Как встречали на вокзале первый поезд «Санкт-Петербург — Севастополь»

25 декабря в 9.25 ровно по расписанию фирменный поезд №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» прибыл на железнодорожный вокзал в точку назначения, преодолев 2 471 километр за 43,5 часа.

Для города и севастопольцев возобновление железнодорожного сообщения с материковой Россией событие нерядовое.

В ожидании легендарной «семерки» на перроне вокзала собралось полгорода встречающих. Не смотря на хмурый, можно сказать, питерский, день, настроение у всех было праздничное.

— Мы пришли сюда потому что патриоты, потому что не могли не прийти, — рассказывает бывший подводник Юрий Железняков, проживающий в Севастополе с 1956 года. Он пришел на вокзал с соседкой Натальей Болотской. Она трогательно держала в руках букетик скромных желтых хризантем.

— Этот поезд символ нашей нерушимой связи с Россией. Мы пришли с цветами и хотим их вручить кому-нибудь, кто из Петербурга.

Поодаль тоже с букетом ждала поезд молодая девушка.

— Кого встречаете?

— Сегодня я встречаю бабушку. Она едет из Калининграда с пересадкой в Санкт-Петербурге. Я не виделась с ней 10 лет. Бабушка боится летать, но теперь это решенный вопрос, первый поезд пошел, значит, будем встречаться чаще. Я в замечательном настроении, волнуюсь, у меня мурашки по всему телу, — делится ощущениями Ксения Шийко.

Сергей Гора — офицер, ветеран вооруженных сил СССР, коренной севастополец рассказал, что приехал на вокзал, чтобы отметить знаменательное событие — прибытие поезда из Ленинграда в Севастополь. Он особо подчеркнул: «поезд из Ленинграда».

— Для меня это важно. Я как и все люди, которые находятся на перроне, искренне рад этому событию, — говорит С.Гора.

Поезд встречали цветами, флагами, криками «ура» и главной песней города «Легендарный Севастополь», мелодию которой исполнил военный оркестр. Среди пассажиров третьего вагона неожиданно для всех обнаружились руководители Крыма и Севастополя — М.Развожаев и С.Аксенов, представители крымской железной дороги, федеральных и местных СМИ. А в 10 вагоне из Петербурга домой вернулась жительница Севастополя Лариса Денисова.

— У меня дочь в Петербурге. Гостила у нее некоторое время и решила, что обратно в Севастополь обязательно поеду на первом поезде, и, как видите, у меня все получилось. Мост просто шикарный, — не скрывает радости Л.Денисова. — Весь путь, который мы проехали по мосту, я снимала его на видео. Ровно 28 минут. Конечно, находиться в пути 43 с лишним часа — долго. Но проводники сказали, что когда маршрут «обкатают», то время сократится. Мне подарили фирменные подстаканники поезда с изображением Крымского моста.

А Дмитрий Печатный с супругой поделились радостью, что на этот раз они приехали в Севастополь как к себе домой, потому что купили участок в Байдарской долине и начинают строительство.

— Давно хотели приехать сюда на поезде, на машине все таки тяжело. Поезд на всем пути следования встречали восторженные люди, фотографировали. Поезда комфортные. У нас в купе была горячая вода, — говорят счастливые пассажиры первого поезда в Крым.

Но больше всех потрясла женщина на перроне, держащая в руке губную помаду и целующая стенку вагона.

— Зачем вы целуете поезд? — спрашивали пораженные люди на пероне.

— Вот сколько здесь губ-отпечатков, столько раз я его целовала, — эмоционально отвечала Александра Петрушкевич. — Это привет всему российскому народу! Низкий поклон Путину! Он наш лидер! Наконец-то дождались! Я хочу сказать, что наш мост — это железобетонная пуповина, которую никто никогда не разрубит. Пусть все знают, нас не победить.

Как выяснилось, идея перформанса А.Петрушевич, состояла в том, чтобы отпечатками губ на вагоне написать фразу: «Крым — наш!» Но запала хватило лишь на «Крым!»

Подробно о путешествии на поезде «Севастопольской газете» поведал богатырского вида улыбчивый пассажир из Москвы Илья Емельянов: «Я садился на поезд в Рязани в два часа ночи. Там на вокзале ничего особенного не происходило. Но когда вчера мы ехали по Воронежской и Ростовской области даже на тех станциях, где поезд не останавливался, все равно стояли люди, приветствовали, размахивали руками. Это все было действительно искренне».

По его словам, когда поезд въехал в Крым, началось что-то невероятное. Просто какой-то народный сход! Настоящий праздник!

И.Емельняов рассказал, что хотел попасть на первый поезд и поэтому ловил билеты, как только начались продажи. Он ехал в плацкарте, еще он сообщил, что обед в вагон-ресторане ему обошелся немного дешевле, чем в обычных поездах РЖД.

— Перед поездкой, я слышал о том, что пассажирам будут дарить подстаканники, и мне, конечно, хотелось их получить. Когда я вошел в вагон, то сразу спросил об этом, но проводники объяснили, что подстаканники подарят только пассажирам, выезжающим из Петербурга в купейных вагонах.

Понятно, что эта новость, расстроила путешествующих плацкартом, но ценный сувенир можно было приобрести за 2000 рублей, чем наш знакомый и воспользовался.

Но на следующий день, по распоряжению начальника поезда, стали разносить подстаканники по всем вагонам и не только купейным. В итоге, составили список тех, кому памятные сувениры не достались и пообещали, со всеми связаться и выслать подарки по почте.