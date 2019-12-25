Афишные тумбы останутся на месте

В правительстве города считают, что афишные тумбы — это бизнес, а не исторический облик центра Севастополя.

Информацию о том, что афишные тумбы стали очередной жертвой реконструкции улицы Большая Морская, разослал во все СМИ их собственник: тумбам грозит уничтожение и, как следствие, нарушение архитектурного облика центральной части города.

Ситуацию 25 декабря прокомментировал заместитель губернатора Владимир Базаров.

По его словам, вопрос сохранения афишных тумб на Большой Морской изначально был дискуссионным, однако окончательное решение оказалось в пользу их сохранения.

Напомним, что в 1995 году коллектив ООО «Горсправка» приватизировал по договору тумбы путем выкупа. Сотрудники предприятия утверждают, что тумбы имеют градоформирующее значение и настаивают на их культурно-исторической ценности.

— На самом деле градоформирующими являются только здания и сооружения, и тумбы таковыми быть не могут. Что касается собственности компании, то надо понимать, что тумбы являются источником дохода и объектом ведения бизнеса, — отметил В.Базаров.

При этом замгубернатора особо подчеркнул, что ни одного рубля в бюджет города за аренду земли под тумбами собственник не платит.

— Видимо, мы сейчас выдвинем серьезные требования к этому предприятию о приведении тумб в соответствующий новому облику Большой Морской вид, — пояснил В.Базаров. По его мнению, этот тот случай, когда благие намерения под соусом спасения Севастополя выливаются в банальное отстаивание своих коммерческих интересов.

В.Базаров анонсировал начало работы по взысканию средств в пользу города, и это касается всех тумб по центральному кольцу.

— Сейчас с этой компанией будем работать, — пообещал он.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», В.Базаров подтвердил информацию, что фундамент тумбы в районе дома №15 по улице Большая Морская в результате копки ямы под опору освещения, был действительно нарушен. Однако сама тумба не пострадала. Фундамент будет восстановлен, заверил вице-губернатор.

Невозможно не отметить, что изначально тумбы не были учтены проектом реконструкции Большой Морской, и именно этим объясняется ситуация с произведенным подкопом. Однако в правительстве утверждают, что на тумбы было обращено внимание членами Наблюдательного совета, после чего они были внесены в проект.