Варианты ветки из Керчи до Симферополя еще обсуждают

Варианты строительства в Крыму новой железнодорожной ветки, которая позволит проехать напрямую от Крымского моста до столицы полуострова, не делая крюк через Джанкой, будут обсуждаться в начале 2020 года. Решения по данному вопросу пока нет.

Об этом сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что имел возможность обсудить вопросы, касающиеся Крыма, с министром транспорта России Евгением Дитрихом 23 декабря, когда открывалась железнодорожная часть Крымского моста.

«Обсуждается вопрос прямой линии Симферополь – Керчь, скорее всего, это решение будет принято. Там есть ряд предложений, были и концессионные предложения — разные варианты обсуждаются. Сложный рельеф, построить можно, сейчас считают чисто экономические параметры. В начале следующего года такое совещание проведем», — сказал С.Аксенов, добавив, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.

Он рассказал, что есть планы по запуску железнодорожного экспресса Симферополь – Севастополь и Симферополь – Евпатория.

Изучается и возможность строительства железной дороги до Ялты.

«Изучается вопрос <...> возможность запуска экспресса в Ялту — там рельеф очень сложный. Мы один раз обсудим, поймем, сколько средств на это необходимо, поймем целесообразность, возможность это сделать — и будет принято решение», — сказал С.Аксенов.

Сейчас до Южного берега Крыма, где расположены основные курортные районы полуострова, нет железнодорожного пути.