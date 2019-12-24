Украли экскаватор, подменили и продали

Два жителя Краснодарского края похитили экскаватор, который работал на строительстве трассы «Таврида» в восточном Крыму.

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор двум жителям Краснодарского края, укравшим экскаватор на стройке трассы «Таврида». Экскаватор находился в субаренде у фирмы, соучредителем которой является один из участников преступной группы.

Краснодарцы разработали хитрый план: сняли номера с другого экскаватора, установили на похищенный, а затем на пароме через Керченский пролив переправили его на территорию Краснодарского края, где при помощи неустановленного лица сбыли машину неустановленным лицам.

Организатор преступления полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также возместил часть нанесенного фирме ущерба в сумме 900 тысяч рублей. Ущерб в сумме 2,02 миллиона рублей остался непогашенным и согласно приговору суда подлежит уплате в солидарном порядке. А исполнитель преступления своей вины не признал.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личностях подсудимых, назначил организатору преступления наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнитель преступления (ранее уже судим за аналогичные преступления) — проведет 4 года в исправительной колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении неустановленного следствием лица, сбывшего похищенный экскаватор на территории Краснодарского края, выделено в отдельное производство.