Судьбу севастопольских краснокнижных растений будут решать в Севастополе

В Севастополе создадут свое подразделение Росприроднадзора.

Об этом 24 декабря на аппаратном совещании сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— У нас будет свое подразделение Росприроднадзора, которое будет наделено соответствующими федеральными полномочиями, — сказал Михаил Развожаев.

При этом он рассказал о состоявшемся разговоре со Светланой Радионовой (главный государственный экологический инспектор Российской Федерации, руководитель Росприроднадзора) по поводу согласительных процедур, касающихся вырубки в Севастополе краснокнижных растений и о полной координации действий.

— Соответственно, разрешения, которые предварительно планировали выдать, выдаваться не будут, — заверил М.Развожаев.

Он также попросил присутствовать на совещаниях в правительстве города заместителя руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Крыму и Севастополю Константина Сомика.

— Скорее всего, вернее, точно сможем наладить более тесную работу, с пониманием того, что у нас происходит, — сказал М.Развожаев.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала о начавшейся на прошлой неделе варварской вырубке крымских сосен, выращенных в послевоенные годы героическим трудом работников Севастопольского лесхоззага.