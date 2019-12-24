Ремонт в детском саду №118 намерены наконец-то закончить

О том, что в этом детском дошкольном учреждении на ул.Геловани, 18-А, после ремонта присутствует сильный химический запах, врио губернатора Михаилу Развожаеву сообщили родители в социальных сетях.

«Присутствует запах коррозийки, которой обработан линолеум. У детей аллергия, одну маму после собрания госпитализировали с токсикацией. Я писала в департамент, заведующая устроила мне травлю на собрании. Прокуратура города не дает ответ уже более 30 дней. Сейчас группа закрыта, заведующая обещала вскрытие полов, но ремонта нет. Сегодня была там и фотографировала: стоит пушка, якобы сушит пол. Запах до сих пор есть и сильный», — написала на страничке М.Развожаева пользователь с никнеймом helen_mechta.

Это уже второе ее обращение к главе города. На первое врио губернатора дал распоряжение разобраться департаменту образования и науки города. Однако проблема до сих пор не решена.

В очередной раз вопрос был поднят на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 24 декабря и на сей раз адресован директору департамента образования и науки Елене Богомоловой.

— Что-то непонятное там с ремонтом, люди уже в прокуратуру жалуются. Как-то неадекватно родителям объясняем ситуацию. Что там происходит?— обратился с вопросом М.Развожаев к Е.Богомоловой, попросив доложить ситуацию.

На это был получен ответ, что ситуация находится под контролем и ремонт должны наконец-то закончить.