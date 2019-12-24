Пытается отстоять свое право на жилье

Учитель географии из школы, которая до 2015 года работала в детском оздоровительном лагере «Ласпи», вышла к зданию правительства города с обращением к врио губернатора Михаилу Развожаеву.

«Не допустите беззакония и беспредела в Севастополе! Исправьте допущенные ошибки!» — написано на плакате, который женщина держит в руках.

Ссылаясь на закон РФ о праве молодых специалистов на получение жилья, участница пикета требует предоставить ей полагающееся жилье.

Корреспонденту «Севастопольской газеты» женщина рассказала, что с 1993-го по 2015 год она преподавала в средней школе в ДОЛ «Ласпи». Однако после того, как там начался капитальный ремонт, сотрудников уволили, не предоставив им предусмотренных законом социальных гарантий.