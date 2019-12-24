Поезда в Крым будут круглогодичными при любом спросе

Поезда, следующие в Симферополь и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, будут курсировать круглый год вне зависимости от спроса, сообщил ТАСС гендиректор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

«Мы решили, что эти два базовых маршрута должны быть круглогодичными», — сказал А.Ганов.

Он отметил, что на новогодние праздники спрос на билеты очень высокий, потом прогнозируют его снижение. Однако это было учтено заранее, и компания делает ставку на курортный сезон.

Ранее А.Ганов уточнял, что к маю кроме двух базовых маршрутов планируется запустить еще восемь, которые будут курсировать в летний период. Кроме того, компания рассматривает возможность открытия программы лояльности для пассажиров и, если будет высокий спрос, увеличения числа поездов по базовым направлениям — из Москвы и Санкт- Петербурга.

В понедельник, 23 декабря первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. В конечный пункт от прибудет 25 декабря в 9.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в два часа ночи.