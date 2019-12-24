Подводный модуль компьютерного зрения поможет водолазам

Модуль компьютерного стереозрения представляет собой герметичный корпус с промышленными видеокамерами и соответствующей электроникой для синхронизации работы камер в стереорежиме. Система может устанавливаться на подводные аппараты разных классов.

Система имеет иерархическую структуру: модули ближнего обзора (видеокамеры, которые крепятся на манипуляторы робота) и модуль дальнего обзора, который представляет собой подводную стереокамеру и дополнительные акустические средства. Модуль функционирует на специально разработанном программном обеспечении. Алгоритмы модуля объединяют оптическую информацию от видеокамер и гидроакустическую от устройства звуковидения, что дает больше информативности.

«Алгоритмы помогают решать следующие задачи: построение 3D-карты рабочего пространства и позиционирование на ней идентифицированных объектов, определять расстояние до этих объектов с точностью до 15 мм и определить геометрические формы объектов при позиционировании их на рабочей карте», — рассказал заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических системах» Алексей Кабанов.

Конкретный образец модуля рассчитан на глубины до ста метров, однако, как пояснил ученый, технической сложности сделать более глубоководное изделие нет.

Работу над проектом ведет коллектив кафедры «Информатика и управление в технических системах» Севастопольского госуниверситета с привлечением студентов.

Проект используется также и для модернизации образовательных программ вуза.

«С 2019 года мы реализуем магистерскую программу по подводной робототехнике. Это вторая программа в стране, первая реализуется в МГТУ им.Баумана. Студенты участвуют в реальном проекте, получая профессиональные компетенции как инженеры и лаборанты-исследователи», — рассказал А.Кабанов.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки» при финансировании Минобрнауки Российской Федерации при поддержке индустриального партнера НПО «Андроидная техника».